FETÖ sanığı eski polislerin yargılandığı dava

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan aralarında eski Adana İl Emniyet Müdürü M.A'nın da olduğu eski emniyet mensubu rütbeli 3'ü firari 7'si tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Mithat Dobur, Şeref Şahin, Hasan Şahin, İsmail Bilgin ile tutuksuz sanık eski Adana İl Emniyet Müdürü M.A. ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Davanın firari sanıklarından H.K. mahkeme salonuna gelerek teslim olunca davanın firari sanık sayısı 4'den 3'e düştü.

Tutuklu sanıklardan Aytaç Akyol, Halil Dağ ve Murat Bayram ise mahkemeye bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar suçlamaları reddederek tahliye ya da beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında eksik hususların giderilmesi, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı ve sanık H.K'nin uzun süredir firari oluşu dikkate alınarak tutuklanması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Dobur'un tutuklulukta geçirdiği süreyi, sanık H.K.'nin ise mahkemeye teslim oluşunu dikkate alarak ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine, diğer tutuklu sanıkların da mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

