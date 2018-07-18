FETÖ sanığı eski rektörün yargılandığı dava

A.A.E, neden FETÖ elebaşı Gülen'i ziyaret ettiklerini sorduğu sanığın, "Üniversite hakkında çeşitli davalar açıldığını, bu davaların üniversiteyi yorduğunu, bu nedenle Fetullah Gülen ile ilişkinin bunu bertaraf edebileceğini söyledi." karşılığını verdiğini dile getirdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.A.E, 2012'de Kurtcephe ve firari sanık A.T.Ş. ile resmi olmayan bir ziyaretle ABD'ye giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiklerini bildirdi.

"Namaz kılmak üzere herkes saf düzeni aldı. Mescide gelen Fetullah Gülen'e orada bulunanlar yol verdi ancak namazı bir başkası kıldırdı. Namaz bittikten sonra Fetullah Gülen cemaatin en arkasına geçerek kıblenin tam ters istikametine, kendisine ayrılmış olan bir koltuğa oturdu. Orada bulunanlar da kıbleye ters dönerek oturdu. Ben bu hususa çok şaşırdım. Önünde bir bilgisayar vardı, sanırım oradan bazı hususları okuyordu, sanık ve ben artık gitmek istiyorduk. Başka bir odaya geçtiğimizde Fetullah Gülen kendisine ayrılmış bir koltukta oturuyordu, orada birkaç kişi daha vardı. Sanık Akdeniz Üniversitesinde o zamana kadar neler yaptığını anlattı. Fetullah Gülen, dinlediği sanığa 'Siz o kadar işler yapmışsınız ki ibadet yapmanıza gerek kalmamış.' gibi sözler söyledi. Hızlıca elimi kaldırıp 'Nafile mi demek istiyorsunuz?' diye sordum. Bir sessizlik oldu. Herkes birbirine baktı. Fetullah Gülen bana baktı, sesini kalınlaştırarak, 'Evet evet nafile demek istiyorum.' dedi."

Geziden yaklaşık bir yıl sonra 17-25 Aralık sürecinin yaşandığını aktaran A.A.E, sanığın, "Bu cemaatle mücadele edilmesi gerekiyor." diyerek, kendi yetkisinde olan bazı kişileri görevden aldığını, bazı dekanların ise istifasını istediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 6 Eylül'e erteledi.

Ağustos 2008 ile Kasım 2015 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü yapan sanık, o dönem hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı. Sanık, 7 Haziran 2017'de ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

