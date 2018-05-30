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FETÖ sanığı eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanına müebbet hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 15:21 | Son Güncelleme

Samsun'da FETÖ'nün darbe girişimine yönelik davada yargılanan eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı kıdemli albay Murat Özer ile üsteğmen Ömer Binici müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Sanıklardan 6'sına 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında hapis cezası verilirken, 5 sanık beraat etti

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik 8'i tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı kıdemli albay Murat Özer ile üsteğmen Ömer Binici müebbet, 6 sanık ise 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar, emekli albay Hakan Kaya, teğmen Murat Tuğrul Tekin, astsubay çavuş Halil Çiftçi, yüzbaşı Hüseyin Baş, astsubay kıdemli başçavuş Hasan Hüseyin Yılmaz, astsubay kıdemli başçavuş Ömür Yolcu, üsteğmen Ömer Binici ile tutuksuz sanıklar kıdemli yüzbaşı Mert Küçük, astsubay çavuş Mustafa Kesenek, astsubay çavuş Mehmet Çaycı, astsubay kıdemli üstçavuş Tayfun Yılmaz ve astsubay çavuş Furkan Kara ile avukatları yer aldı. Eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı kıdemli albay Özer ise Tokat'ta bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Sanıklar için "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen davanın dördüncü celsesi görüldü.

Basına kapalı görülen duruşmada sanıklar beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan eski albay Murat Özer ile üsteğmen Ömer Binici'yi "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan müebbet hapse mahkum etti.

Heyet diğer sanıklar yüzbaşı Hüseyin Baş, teğmen Murat Tuğrul Tekin, astsubay kıdemli başçavuşlar Hasan Hüseyin Yılmaz ve Ömür Yolcu, astsubay çavuş Halil Çiftçi'ye 7 yıl 6 ay ve astsubay çavuş Mustafa Kesenek'e 2 yıl 1 ay "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezası verdi.

Sanıklar emekli albay Hakan Kaya, kıdemli yüzbaşı Mert Küçük, astsubay kıdemli üstçavuş Tayfun Yılmaz, astsubay çavuşlar Furkan Kara ve Mehmet Çaycı ise beraat etti.

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