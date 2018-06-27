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FETÖ sanığı eski savcı Karakullukçu yeniden yargılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 12:10 | Son Güncelleme

Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Cihaner'in gözaltına alındığı soruşturmada görev yapan eski özel yetkili savcı Karakullukçu'nun yargılanmasına devam edildi

Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in makamında gözaltına alındığı "kumpas soruşturması"nda görev yapan eski özel yetkili savcı Rasim Karakullukçu'nun yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen Karakullukçu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen beraat kararına Samsun Cumhuriyet Başsavcıvekili Emrullah İskenderoğlu'nun itiraz etmesinin ardından Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen davanın dördüncü duruşması yapıldı.

Duruşmaya FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan Karakullukçu katıldı.

Karakullukçu, duruşmada, bir önceki duruşmalarda verdiği savunmaları tekrar ettiği beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulunda devam eden soruşturma dosyası ile HTS kayıtlarının beklenmesine, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının devamına karar vererek duruşmayı 12 Eylül'e erteledi.

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CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Rasim Karakullukçu

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