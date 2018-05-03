FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, eski cumhuriyet savcısına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık İlyas Çolaklar ile avukatları katıldı.
Son savunması için söz alan sanık Çolaklar, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Hakkımdaki iddialar soyuttur. Tahliyemi talep ederim." diye konuştu.
Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, sanık hakkında çok sayıda FETÖ üyesi olduğunu söyleyen tanık beyanları olduğunu belirterek, söz hakkı verdi.
Sanık Çolaklar, tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
Cumhuriyet Savcısı Cihat Öztürk, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını, örgütsel toplantılara katıldığını ve örgütün yargıdaki etkinliğini arttırmak adına faaliyetlerde bulunduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.
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