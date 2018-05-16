FETÖ sanığı eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan'ın yargılandığı dava

Yılmaz, Ali Erdoğan'ın partisinden 2014 yılında belediye başkan adayı olmak istediğini, kendisi ve bazı partilerin buna karşı çıktığını, daha sonra bazı basın yayın kuruluşlarında hakkında yalan haberler yayınlandığını belirterek, bu haberlerin Erdoğan tarafından yayınlatıldığını, siyasi bir lince maruz kaldığını, kişisel hakları zarar gördüğü için şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşmada mağdurlara söz veren mahkeme başkanı, sanıkların FETÖ/PDY ile iltisakları ile ilgili bildiklerini anlatmalarını istedi.

Uğur ise Ali Erdoğan'ın FETÖ/PDY ile ortak hareket ettiğini, örgüte maddi kazanç sağladığını, dönemin FETÖ üyesi hakim ve savcıları tarafından korunduğunu iddia etti.

Ali Erdoğan ise FETÖ/PDY ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını ileri sürerek, 10 yıl Uşak'ta belediye başkanlığı yaptığını, mağdurların, yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle kişisel husumetlerinden dolayı iddiaları ortaya attıklarını savundu.

Erdoğan'ın eşi Aysun Erdoğan da bu güne kadar hiçbir yapı ile ortak hareket etmediklerini, FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürdü.

Ali Erdoğan'ın avukatı Hüsnü Şahin Bülbül ise müvekkili ile ilgili iddiaların somut delillere dayanmadığını savunarak, "Mağdurlar siyasi hesaplaşmalarını mahkemeye FETÖ davası olarak getirmişlerdir. Bu durum gerçekten üzücüdür. Hiçbir mağduriyetleri söz konusu değildir, sadece intikam alma amacıyla burada bulunmaktadırlar. Müvekkilim örgüt üyesi değildir, hiçbir somut delil yoktur." dedi.

Belediye başkanlığı döneminde FETÖ/PDY'ye ait şirketlere çeşitli ihaleler verildiği yönündeki soru üzerine Erdoğan, hiçbir FETÖ üyesini işe almadığını, FETÖ'ye ait hiç bir firmaya ihale vermediğini iddia etti.