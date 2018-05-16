FETÖ sanığı eski vali, Arınç ve Çelik'in tanık olarak dinlenmesini talep etti

Harput'un talebini reddeden mahkeme, tutuklu sanıklardan Ayhan Kandıral ile Osman Üstünal’ın tahliyesine, tutuksuz sanıklardan Mehmet Kazangil’in ise Brezilya’ya yapması gereken seyahat için 100 bin TL kefalet karşılığında 10 günlüğüne yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığınca aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanığın Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamalarına devam edildi. Haklarında, 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' ve 'Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istenilen sanıklar, yöneltilen suçlamaları bir kez daha reddetti. Duruşmaya, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Şahabettin Harput, Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç ile Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik'in bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesini istedi.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ