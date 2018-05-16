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FETÖ sanığı eski vali, Arınç ve Çelik'in tanık olarak dinlenmesini talep etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:19 | Son Güncelleme

Bursa'daki FETÖ davasında yargılanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in tanık olarak dinlenmesini istedi.

FETÖ sanığı eski vali, Arınç ve Çelik'in tanık olarak dinlenmesini talep etti

Harput'un talebini reddeden mahkeme, tutuklu sanıklardan Ayhan Kandıral ile Osman Üstünal’ın tahliyesine, tutuksuz sanıklardan Mehmet Kazangil’in ise Brezilya’ya yapması gereken seyahat için 100 bin TL kefalet karşılığında 10 günlüğüne yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığınca aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanığın Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamalarına devam edildi. Haklarında, 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' ve 'Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istenilen sanıklar, yöneltilen suçlamaları bir kez daha reddetti. Duruşmaya, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Şahabettin Harput, Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç ile Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik'in bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesini istedi.

SS

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Yargılamayı, ileri bir tarihe erteleyen mahkeme heyeti, Şahabettin Harput'un, Bülent Arınç ile Faruk Çelik'in tanık olarak dinlenme talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ayhan Kandıral ile Osman Üstünal'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakan mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve Brezilya'ya gitmesi gerektiğini belirten tutuksuz sanık Mehmet Kazangil'in, 100 bin TL kefalet karşılığında, 10 günlüğüne yurt dışına çıkmasını kararlaştırdı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Bülent Arınç Faruk Çelik Bursa

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
tanik olarak degil fetö örgütüne üye olmaktan yarginlanmalari gerekiyor.
100 bin tl sen gidebilirsin ya geri dönmezse.Bu fetöden tutuklular neden sürekli AKP'li bürokratları mahkemeye çağırıyor bir bağlantı mı var yoksa
onların tanıklıgını ısteyecegı konu acaba ne yanı acaba ben bu yanlışları onların bılgıs altında yaptım demek mı ıstıyor düşünülmesı gereken bır konu
fetöcülerin en çok olduğu ülkelerden biri brezilya
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