FETÖ sanığı eski vali: Arınç ve Faruk Çelik tanık olarak dinlensin

Bursa eski valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 26’sı tutuklu 60 sanıkla ilgili Bursa 8’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasının üçüncü gününde sanıkların ek savunmalarına geçildi.

Tutuklu bulunduğu Kocaeli Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlanarak savunma yapan Şahabettin Harput, etkin pişmanlık yasasından yararlanan çok sayıda iş adamının kendisine kumpas kurduğunu iddia etti. Orhangazi Üniversitesi ve Bahar Hastanesi’nin kuruluş süreçlerine ilişkin soruları yanıtlayan Harput, şöyle dedi:

“Dönemin başbakanı, cemaatin Bursa’da bir üniversiteaçmak istediğini söylemiş. Bunun üzerine Faruk Çelik bana üniversite ile ilgili talimat verdi. Devamında üniversitenin yapılacağı arazi konusunda sıkıntı yaşandı. İddianamede bu araziyle ilgili kararı benim verdiğim belirtiliyor. Ben arazi konusuna karışmadım, hazineye ait araziyi devlet büyüklerimiz tahsis etti. Bu konuyla ilgili o dönem kabinede yer alan Bülent Arınç ile Faruk Çelik’in tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum.”