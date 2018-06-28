FETÖ sanığı eski vali yardımcısının yargılandığı dava

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Mersin vali yardımcısı Veysel Özgür hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Veysel Özgür, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunma yapması istenen Özgür, FETÖ/PDY ile bir ilgisinin olmadığını iddia ederek,"ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Uzun süredir tutuklu bulunmaktayım. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise değerlendirmesinde eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Özgür'ün mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

