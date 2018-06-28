HABER

FETÖ sanığı eski vali yardımcısının yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 16:56 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Mersin vali yardımcısı Veysel Özgür hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Veysel Özgür, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunma yapması istenen Özgür, FETÖ/PDY ile bir ilgisinin olmadığını iddia ederek,"ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Uzun süredir tutuklu bulunmaktayım. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise değerlendirmesinde eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Özgür'ün mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

PARTNERAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyorAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyor
İzmir'de sağanak caddeleri göle çevirdi (3)İzmir'de sağanak caddeleri göle çevirdi (3)
Kapısız soyunma kabininde, havlulu önlem (2)Kapısız soyunma kabininde, havlulu önlem (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
12.Ağır ceza mahkemesi eski vali yardımcısı FETÖ/PDY davası tutuklu sanık

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

24 haziran seçimlerinde TBMM'de kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı

24 haziran seçimlerinde TBMM'de kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı

Tutuklanan HDP'li şarkıcının telefonundan Murat Karayılan'la fotoğrafları çıktı

Tutuklanan HDP'li şarkıcının telefonundan Murat Karayılan'la fotoğrafları çıktı

Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı!

Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.