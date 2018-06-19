FETÖ sanığı eski vali yardımcısının yargılanmasına başlandı

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuklu eski Mersin Vali Yardımcısı Ali Katırcı'nın yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Katırcı, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemede hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunma yapması istenen sanık Katırcı, FETÖ elebaşına "biat mektubu" yazdığı yönündeki iddiaları ve iddianamede yer alan tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Örgüt toplantılarına katılmadığını savunan sanık Katırcı, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de dosya kapsamına giren "biat mektubu" adıyla anılan belgenin incelenmek üzere bilirkişiye gönderilmesine ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Eski Mersin Vali Yardımcısı Ali Katırcı hakkında "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi" olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ve toplam 39 sayfadan oluşan iddianamede, şüphelinin öğrencilik yıllarında terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen’e hitaben "biat mektubu" yazdığı iddialarına yer verilmişti.

