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FETÖ sanığı eski Vali Yardımcısının yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 17:46 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Mersin Vali Yardımcısı Eyüp Sabri Kartal hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü.

11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Eyüp Sabri Kartal, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemede hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunma yapması istenen sanık Kartal, FETÖ/PDY ile bir ilgisinin olmadığını iddia ederek, ''ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Uzun süredir tutuklu bulunmaktayım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise değerlendirmesinde eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Kartal’ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.

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