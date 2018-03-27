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FETÖ sanığı eski yargı mensuplarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:26 | Son Güncelleme

Adana'da haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski yargı mensubu çift ile eski hakime 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası verildi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski yargı mensubu 3 sanık, 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya eski Osmaniye savcısı tutuklu Süleyman Tuna Dikmen ve eski Osmaniye hakimi tutuksuz eşi Türke Tutku Dikmen ile avukatları katıldı.

Sanık Süleyman Tuna Dikmen savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürerek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanığın eşi Dikmen de hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların cezalandırılması ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti, Süleyman Tuna Dikmen'e 7 yıl 6 ay, eşi için de 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

Aynı mahkemede görülen bir başka davanın duruşmasında ise eski hakim Muhammed Zeki Temel, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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