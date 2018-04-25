HABER

FETÖ sanığı esnafa 3 yıl 9 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 17:05 | Son Güncelleme

İzmir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan sanık 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bedran Çetin ve avukatı katıldı.

İddia makamı, dosyadaki deliller değerlendirildiğinde sanığın FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapısına dahil olmamakla terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan cezalandırılması ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönünde mütalaa verdi.

Herhangi bir suç işlemediğini iddia eden Çetin, kapatılan Bank Asya'yla çalışmadığını, örgüt üyesi olmadığını, çocuklarını örgütle bağlantılı okullara göndermediğini ileri sürerek, "19 aydır içerideyim. İçeride hiçbir FETÖ'cü ile ortak hareket etmedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, hakında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla kamu davası açılmasına rağmen sanığın eylemlerinin örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla bilerek ve isteyerek örgüte yardım suçunu oluşturduğu gerekçesiyle Çetin'in 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edilmesine, tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminin ardından emniyet mensupları KHK ile kapatılan Kemalpaşa İş Adamları Derneği'ne yönelik operasyonda esnaf Bedran Çetin gözaltına alınmıştı.

Çetin hakında hazırlanan iddianamede, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyorWhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Son dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiSon dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat Bedran Çetin esnaf İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi Kemalpaşa Sanık

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.