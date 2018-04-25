FETÖ sanığı esnafa 3 yıl 9 ay hapis

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bedran Çetin ve avukatı katıldı.

İddia makamı, dosyadaki deliller değerlendirildiğinde sanığın FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapısına dahil olmamakla terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan cezalandırılması ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönünde mütalaa verdi.

Herhangi bir suç işlemediğini iddia eden Çetin, kapatılan Bank Asya'yla çalışmadığını, örgüt üyesi olmadığını, çocuklarını örgütle bağlantılı okullara göndermediğini ileri sürerek, "19 aydır içerideyim. İçeride hiçbir FETÖ'cü ile ortak hareket etmedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, hakında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla kamu davası açılmasına rağmen sanığın eylemlerinin örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla bilerek ve isteyerek örgüte yardım suçunu oluşturduğu gerekçesiyle Çetin'in 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edilmesine, tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminin ardından emniyet mensupları KHK ile kapatılan Kemalpaşa İş Adamları Derneği'ne yönelik operasyonda esnaf Bedran Çetin gözaltına alınmıştı.

Çetin hakında hazırlanan iddianamede, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

