FETÖ sanığı esnafa hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan tutuksuz sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık N.K. ve avukatı katıldı.

İddia makamı, sanığın, FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapısına dahil olmadığını ancak terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Örgüte bilerek ya da isteyerek yardım etmediğini, sadece derneğe aidat yatırdığını belirten N.K, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı, bilerek ve isteyerek örgüte yardım suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan N.K. hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

