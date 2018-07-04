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FETÖ sanığı gazetecilerin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yerel mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beraat kararı verilen gazeteci 6 sanığın, savcısının itirazı üzerine "istinaf mahkemesinde" yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yerel mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beraat kararı verilen gazeteci 6 sanığın cumhuriyet savcısının itirazı üzerine "istinaf mahkemesindeki" duruşması yapıldı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar A.P, A.H, T.T, R.S, O.P. ve H.B.Y. ile avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Daha sonra esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, sanık A.P'nin beraatine, sanıklar A.H, T.T, R.S, O.P. ve H.B.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanıklar ve avukatları esasa ilişkin savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Adana'da 11 gazetecinin "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılandığı davada, sanıklardan 4'ünün 7 yıl 6 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasına, diğerlerinin ise beraatine karar verilmişti. Savcı haklarında beraat kararı verilen 6 sanık yönünden karara itiraz etmişti.

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