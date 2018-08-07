Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon"da "Gizli tanık Efe" adıyla yalan beyan verdiği belirtilen ve FETÖ soruşturması kapsamında İzmir'de kendisini gözaltına almak isteyen polislerden kaçmaya çalışırken ayağı kırılan eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt'un yargılanmasına başlandı. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Bozkurt ve avukatı katıldı. Üniversite yıllarında FETÖ yapılanması ile tanıştığını, mesleğe başladıktan bir süre sonra Erzincan'a atandığını beyan eden Bozkurt, burada görev yaptığı süre zarfında Mehmet isimli savcı üzerinden himmet verdiğini anlattı. Aynı ilde görev yapan CHP Milletvekili ve eski Başsavcı İlhan Cihaner ile iyi ilişkilerinin olduğunu kaydeden Bozkurt, Erzincan'da görev yaptığı sürede burada bulunan hakim ve savcıların çoğunluğunun FETÖ mensubu olduğunu bildirdi. Yargı mensupları arasında halen FETÖ'cülerin bulunduğunu öne süren Bozkurt, avukatlıktan hakim savcılığa geçişlere ilişkin, "Belli bir dönemde avukatlıktan hakim savcılığa geçen avukatların yüzde 80'i cemaat mensubudur. FETÖ kripto bir yapılanma, halen yargıda yapılanmaya çalıştığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin bildiklerini de anlatan Bozkurt, "Bu yapı Türkiye'de nasıl yapılanmışsa, dünyadaki 179 ülkede de aynı şekilde yapılandı. Diğer ülkelerde de askerleri, hakimleri, savcıları var." dedi. - "Cihaner ile görüşmemi istediler" Sanık Bozkurt, "Cihaner, başka bir cemaate operasyon yapacaktı. FETÖ'ye de operasyon yapacaktı ama FETÖ'nün tehlikeli bir yapı olduğunu bildiğinden soruşturmayı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) kaydetmemişti. Buna rağmen Cihaner'in FETÖ'ye operasyon yapacağını yaklaşık 20 kişiden duydum. Bunun üzerine benim Cihaner ile iyi ilişkiler içinde olduğumu bilen FETÖ mensupları Cihaner ile görüşmemi istediler. Ben bunu kabul etmedim. Bazı yargı mensupları bu konuda bana baskı yapınca bakanlığa giderek durumu anlattım. Bunun üzerine hakkımda bir ay içinde 18 tane soruşturma açtılar. Üç sefer ihracım istendi. Bir müfettiş görevlendirip beni denetlediler. Sonradan öğrendiğim kadarıyla müfettiş de FETÖ'cüymüş. Sonrasında da beni Malazgirt'e tayin ettirdiler." ifadelerini kullandı.

Malazgirt'e gönderilmesinden sonra meslekten ayrıldığını, Kayseri'de 18 ay avukatlık yaptıktan sonra Ankara'ya gelerek FETÖ'nün avukat yapılanması davasında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilen Ali Fuat Babatan'ın yanında çalışmaya başladığını aktaran Bozkurt, "Babatan'ın ofisinde çalıştığım sürede ben cemaati tanımadığımı anladım. Ofise askerler, MİT'çiler geliyor, akşamları toplantılar yapıyorlardı. Babatan geçmişte, örgütün Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve yargı imamlığını yapmış ve o dönemde yargı camiasında korkulan bir kişi. Babatan'ın kullandığı ve örgüt tarafından halen kullanılan evler var. Babatan, FETÖ içerisindeki bir grubun başındaydı. Şahin grubu, güvercin grubu ve ortadaki grup vardı. Bu ortadaki grubun başlarındandı. Deniz Kuvvetleri imamı olan gerçek ismi İsmail, kod adı 'İshak' olan ve şu an ABD'deki yapılanmanın başındaki kişi, Ali Fuat'ın sağ koludur." diye konuştu. Bozkurt, Babatan'ın yanında yaklaşık 2 yıl çalıştıktan sonra o dönemki adıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun FETÖ mensubu olmayan üyelerinin desteğiyle mesleğe geri kabul edildiğini, göreve başlamasından kısa süre sonra da eşinin görevi gereği ABD'ye gittiğini dile getirdi.