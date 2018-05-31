GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanan eski hakim Mesut Orta'ya, saklanabilmesi için Stuttgart Savcısı P.S. tarafından para gönderildiği belirlendi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Orta'nın, yakalandığı evde ele geçirilen dijital materyallerin bir kısmının incelenmesi tamamlandı.

Orta'nın hard diskinde yapılan incelemede "protonmail.com" isimli şifreli e-posta servisi izlerine rastlandı. İz içeriğinde ise Avrupa Hakimler Derneğinin "aej-fund@protonmail.com" adresinden gönderilmiş, "kendileri ile iletişime geçilmesi durumunda fon yardımında bulunulacağının" yazılı olduğu İngilizce e-posta tespit edildi.

Yine aynı hard diskteki "fon uygulaması" isimli dosyanın içinde, "aylık olarak çocuk hastanesi, eğitim masrafları ve saklanmak için bir ev kiralamak ve olası faturalar için en az 800 euroya ihtiyaç duyuyorum" yazan metin olduğu belirlendi.