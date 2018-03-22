FETÖ sanığı iki kardeşin yargılandığı dava

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada haklarında dava açılan iki sanıkla ilgili karar verildi.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdulkadir Kazancı, tutuksuz sanık M.K. ile avukatları katıldı.

İddia makamı, M.K. hakkında her ne kadar "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla kamu davası açılmışsa da elde edilen deliller bulunmadığından beraat kararı verilmesi, Abdulkadir Kazancı'nın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u yoğun bir şekilde kullandığı, KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında çalıştığı, örgütün hiyerarşisinde yer aldığı gibi hususların dikkate alınarak "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde değerlendirmesini verdi.

Sanık Kazancı ise 490 günden beri tutuklu olduğunu, birçok örgüt mensubunun kullanmadığını söylediği ByLock programını kullandığını daha önceden söylediğini belirterek, "ByLock yazışma içeriklerinde şifreli bir şey yoktur. İlk günden beri söylediğim gibi, sadece kurum içi ve iletişim için ByLock'u kullandım. Bu programın şifreli olduğunu bilmiyordum. 4 yaşında bir oğlum ve eşim vardır. Samimi ifadelerim ve tutukluluk sürem de göz önüne alınarak tahliyemi istiyorum." dedi.