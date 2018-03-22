FETÖ sanığı iki kardeşin yargılandığı dava

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada haklarında dava açılan iki sanıkla ilgili karar verildi.
İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdulkadir Kazancı, tutuksuz sanık M.K. ile avukatları katıldı.
İddia makamı, M.K. hakkında her ne kadar "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla kamu davası açılmışsa da elde edilen deliller bulunmadığından beraat kararı verilmesi, Abdulkadir Kazancı'nın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u yoğun bir şekilde kullandığı, KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında çalıştığı, örgütün hiyerarşisinde yer aldığı gibi hususların dikkate alınarak "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde değerlendirmesini verdi.
Sanık Kazancı ise 490 günden beri tutuklu olduğunu, birçok örgüt mensubunun kullanmadığını söylediği ByLock programını kullandığını daha önceden söylediğini belirterek, "ByLock yazışma içeriklerinde şifreli bir şey yoktur. İlk günden beri söylediğim gibi, sadece kurum içi ve iletişim için ByLock'u kullandım. Bu programın şifreli olduğunu bilmiyordum. 4 yaşında bir oğlum ve eşim vardır. Samimi ifadelerim ve tutukluluk sürem de göz önüne alınarak tahliyemi istiyorum." dedi.
M.K. ise iddia makamının değerlendirmesine katıldığını ifade etti ve beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, M.K'nin beraatine, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu sabit görülen Kazancı'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.
Heyet, tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak Kazancı'nın tahliyesine hükmetti.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2016'nın kasım ayında düzenlediği operasyonda, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında çalışan Abdulkadir Kazancı ve kardeşi M.K'yi gözaltına almıştı.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, kardeşler hakkında hazırladığı iddianamede, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.
Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu
Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 31 gözaltı
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum