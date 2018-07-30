HABER

FETÖ sanığı iş adamına 15 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 19:18 | Son Güncelleme

İzmir'de FETÖ/PDY'ye ilişkin davada tutuklu yargılanan, kapatılan Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İşadamları Federasyonunun başkanı Mustafa Özkara hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, kapatılan Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İşadamları Federasyonunun (ESİDEF) başkanı Mustafa Özkara'nın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Özkara ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, dosya kapsamında elde edilen deliller ve tanık beyanları da dikkate alınarak sanık Özkara'nın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapse mahkum edilmesi ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Sanık Özkara, esasa ilişkin savunma için ek süre talebinde bulunarak tahliyesini istedi.

Savcının mütalaa vereceğinden haberlerinin olmadığını savunan sanığın avukatı Ergün Bademci, esasa ilişkin yazılı savunma vereceklerini belirterek süre talebinde bulundu.

Müvekkilinin uzun süredir tutuklu bulunduğunu kaydeden Bademci, Özkara'nın tutuksuz yargılanması gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunma için sanığa süre verilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- Operasyon

İzmir'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan, kapatılan ESİDEF'in başkanı Özkara, Fahri İzmir Konsolosluğunu yürüttüğü Kırgızistan'a kaçmaya çalıştığı sırada 29 Temmuz 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 11 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.

Özkara, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit mahiyetinde yaptığı konuşmayı dakikalarca ayakta alkışladığı görüntülerle gündeme gelmişti.

Cumhuriyet savcısı, Özkara hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla dava açmıştı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Renju Zeka Oyunu Dünya Şampiyonası, Kuşadası'nda başladıRenju Zeka Oyunu Dünya Şampiyonası, Kuşadası'nda başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat FETÖ/PDY İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi mustafa özkara Sanık

En Çok Okunan Haberler

Büyükçekmece'ye festival için gelen Koreliler, Kore gazisini görünce duygusal anlar yaşandı

Büyükçekmece'ye festival için gelen Koreliler, Kore gazisini görünce duygusal anlar yaşandı

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

İlginizi Çekebilir

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partili Aytun Çıray, kurultayda Meral Akşener'in tek aday olduğu açıkladı!

İYİ Partili Aytun Çıray, kurultayda Meral Akşener'in tek aday olduğu açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Ahmet Şık'tan şaşırtan çıkış: HDP'nin barajı geçmesinde katkı oylarının payı büyük

Ahmet Şık'tan şaşırtan çıkış: HDP'nin barajı geçmesinde katkı oylarının payı büyük

Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu

Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu

Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist operasyonla öldürüldü

Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist operasyonla öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.