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FETÖ sanığı iş adamlarının yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 22:01 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 9'u tutuklu 53 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından yargılanan 9'u tutuklu 53 sanığın duruşmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Zekeriya Karaduman, Halil Kadı, Yağmur Akkülah, Tahir Acaroğlu, Muammer Beluk, Cengiz Gümüş, Ruhi Hallaçoğlu, Mehmet Ali Solak ve Egemen Kardaş ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada mahkeme başkanı tarafından hakkında ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki veriler okunarak savunma yapması istenen sanık Karaduman, "Mahkemeye ulaşan belgeleri kabul etmiyorum. Ben ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Acaroğlu ise örgüte konut hibe ettiği yönündeki iddiaları kabul etmediğini belirterek, bu durumun ilgili kamu kurumlarından araştırılması talebinde bulundu.

Terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını ve ByLock kullanmadığını bildiren sanık Acaroğlu beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık savunmalarının tamamlanması ve ara kararını açıklamak için duruşmayı yarına erteledi.

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