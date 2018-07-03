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FETÖ sanığı iş adamlarının yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 12:55 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan iş adamı 9'u tutuklu 53 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanun'a muhalefet" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan işadamı 9'u tutuklu 53 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar Z.K, H.K, Y.A, T.A, M.B, C.G, R.H, M.A.S. ve E.K. ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık H.K, terör örgütü üyesi olmadığını ve herhangi bir terör eylemi içerisinde yer almadığını söyledi.

Terör örgütü FETÖ/PDY'yi lanetlediğini belirten sanık H.K, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Duruşmada savunma yapan sanık R.H. da örgütsel hiçbir tavrının olmadığını, yapıya ait okula kayyum atandıktan sonra da avukatlık görevine devam ettiğini aktardı.

Örgüte ait burç okullarına arama işlemi için gelen polislere direnmediğini, bu iddianın asılsız olduğunu savunan sanık R.H, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Savunmaları alınan diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklarda suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönündeki mütalaasını yineledi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanık M.B'nin etkin pişmanlık ifadeleri doğrultusunda sanıklar N.Ç, H.P, M.K. ve A.A.B'nin zorla getirilmesine karar verdi. Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme duruşmayı erteledi.

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