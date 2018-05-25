FETÖ sanığı kadına 6 yıl 3 ay hapis cezası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan kadın sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya örgüt üyeliğinden tutuklu yargılanan sanık Arife Bayraktar ve avukatı katıldı.

Sanıktan, Bank Asya'da yüklü miktardaki para hareketleri, darbe girişiminden iki ay önce Kırgızistan'daki Türkçe Olimpiyatları'na katılması ve eşine FETÖ'nün Kırşehir il yapılanması davasında hapis cezası verilmesi hatırlatılarak son savunmasını yapması istendi.

Sanık Bayraktar, iddianamede üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, Bank Asya'yı faizsiz bir banka olduğu için tercih ettiğini, Türkçe Olimpiyatları'na davet üzerine katıldığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

