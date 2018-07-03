HABER

FETÖ sanığı komiser yardımcılarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 21:32 | Son Güncelleme

Bitlis'te, FETÖ'nün darbe girişimine karşı koymak için hazırlık yapan personelin, mücadele ve dirençlerini kıracak beyanlarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 3 eski komiser yardımcısına, 13 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te FETÖ'nün darbe girişimine yönelik davada tutuklu 3 eski komiser yardımcısına 13 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Tatvan ilçesinde FETÖ'nün darbe girişimine karşı koymaya hazırlanan polislerin mücadele ve dirençlerini kıracak beyanlarda bulundukları gerekçesiyle 3 eski komiser yardımcısı hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklardan Servet Çakıl Ünye M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracığıyla bağlanırken, diğer sanıklar Celal Aymaz ile Mehmet Bilen Kaya ve avukatları salonda hazır bulundu.

- "Gelin gitar çalalım, boş verin"

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde FETÖ'ye mensup kişilerin anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik eylemlerinin başladığı sıralarda, sanıkların Tatvan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Mehmet Işık Polis Merkez Amirliği'nde bulunduğu belirtildi.

Mütalaada, polis memurlarının darbe girişimine karşı koymak amacıyla hazırlık yaptıkları sırada sanık Aymaz'ın, "Nereye çıkıyorsun, çık da seni vursunlar. Askerin şakası yok. Sen ne konuşuyorsun, darbe oldu. Askerin şakası olmaz. Bitti, hayırlı olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok, darbe oldu. Hadi hayırlısı olsun. Bunun böyle olacağı belliydi zaten. Asker geldiğinde teslim olacağız, karşı mı koyacağız. Arkadaşlar sıkıntıya gerek yok, gelirlerse teslim olacağız. Bu işin içinde oyun olabilir, ben çatışmam. Bu bir darbedir. Askere mi sıkacağız." şeklinde ifadeler kullandığı vurgulandı.

Sanıklardan Çakıl'ın "Ne hazırlanıyorsunuz. Askere mi sıkacaksınız? Nereye ateş edeceksiniz? Asker bizim kardeşimiz. Adamlar tankla geliyor.", Kaya'nın ise "Gelin gitar çalalım, boş verin. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Askerle mi çatışacaksınız, ne bu hazırlık? Boş verin bunları. Ben asker kardeşlerimle çatışmam. Bu ülkenin askerleridir." dediğine yer verilen mütalaada, sanıkların bu sözlerle polis memurlarının mücadele ve dirençlerini kırarak, FETÖ mensuplarının olası müdahalesi durumunda, onlara karşı koymamalarını gerektiren cümleler kullandıkları aktarıldı.

Mütalaada, sanıkların anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik eylemin haklı, normal ve sıradan bir durum olduğu anlamına gelen beyanlarda bulunduklarının, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde inisiyatif alarak darbe kalkışmasına karşı direnmek üzere harekete geçen polis memurlarının birbiriyle uyumlu beyanlarıyla sabit olduğu ifade edildi.

Sanıklar, son savunmalarında, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, darbe girişimine destek vermediklerini ileri sürdü.

Mütalaaya katılmadıklarını belirten sanık avukatları da müvekkillerin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Çakıl, Aymaz ve Kaya'yı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

PARTNERSuya böyle giriyorsanız dikkat! Felç geçirebilirsinizSuya böyle giriyorsanız dikkat! Felç geçirebilirsiniz
Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!
Çocuklarınızın kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler nelerdir?Çocuklarınızın kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi ceza darbe gişirimi duruşma FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü karar "Silahlı terör örgütüne üye olma"

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

İlginizi Çekebilir

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzincan'dan acı haber geldi! Astsubay'ın şüpheli ölümü!

Erzincan'dan acı haber geldi! Astsubay'ın şüpheli ölümü!

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun'dan kırmızı kart gafı

FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun'dan kırmızı kart gafı

28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı!

28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı!

FETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş buldu

FETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş buldu

Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!

Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.