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FETÖ sanığı mahkeme heyetini tehdit etti

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 20:20 | Son Güncelleme 7 saat önce

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı davada 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, mahkeme heyetini tehdit ederek, “Bu ülkeye bir gün demokrasi ve hukuk geldiğinde bunun hesabını vereceksiniz. Ben de o gün duruşma salonunda olacağım ve sizin yüzünüze tüküreceğim” dedi.

FETÖ sanığı mahkeme heyetini tehdit etti

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında “terör örgütüne üye olma” suçundan yargılanan sanıklardan Murat K. duruşmada, “Suçlamayı kabul etmiyorum. FETÖ örgütü üyesi değilim, hiçbir irtibatım yoktur. Ben Adıyamanlı dindar bir aileden geliyorum. Bu nedenle zaman zaman dini sohbete gitmiştim. Sesim güzeldir, bu nedenle Kur'an-ı Kerim okumamı isteyenler oldu. Üniversite öğrencisiyken Bankasya’da hesap açmıştım. Ancak aktif olarak kullanmadım. Kredi kartı borçlarımı ve faturaları ödedim. Kesinlikle örgüt liderinin talimatına uyarak bu bankaya destek amaçlı para yatırmadım. Yine iki yıldır kullandığım telefon numarasında ByLock denen iletişim programını kullanmadım. Böyle bir suçlamayı da kabul etmiyorum” dedi.

"BU CEZAYI SİZ KENDİNİZE VERDİNİZ"

Mahkeme heyeti, elde edilen deliller ve suç kastının yoğunluğu gözetilerek sanığın 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanmasına karar verdi. Karar üzerine sanık Murat K., “Sayın başkan bu cezayı ben almadım. Bu cezayı siz kendinize verdiniz. Bu ülkeye bir gün demokrasi ve hukuk geldiğinde bunun hesabını vereceksiniz. Ben de o gün duruşma salonunda olacağım ve sizin yüzünüze tüküreceğim” diyerek mahkeme heyetini tehdit etti.

Murat K.'nın mahkeme başkanına sözleri sebebiyle mahkeme heyeti tarafından hakkında tutanak tutuldu.

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Bu suçlu hâlâ fetönün kendini kurtaracağına inanıyor... Bence bu hakaretiyle tek kişilik hücrelerde kalmalı...
İşte O adamda tam bundan bahsediyor. Demokrasi diyor... Senin gibi iktidar yalakalarının oturduğu yerden Ahkam kestirmez DEMOKRASİ... Belki O suçludur. Cezasını çekmelidir. Ama; Bu Ülkenin geleceği adına işlenen en büyük suç, Senin gibi ciğeri beş para etmezlerin kendinde birilerine hüküm verme cesaretini bulabilmesidir. Hemde bunu din adına yapması... Meydanlarda bedava döner-ayran yiyip nara atarak Ülke kurtardığını sanarak yapması...
adalet herkese gerek çok kötü bir durum haksız yere hapis yatmak...
Hem suçlu hem güçlü deyimine örnek olsa gerek...
Ya suçsuzsa... Demeye menfaatlerin mi müsade etmiyor. Yoksa beynin mi o kadarını düşünmeye yetmiyor...???
Bir taraf boklu ,bir taraf çamurlu. .iki taraf da hukuktan nasibini almamış
yazık ya bir tane Amerika'da keyif içinde yatan vatan haininin yüzünden burada birileri birilerinin hayallerini emeklerini çalıyor ve belki de haksız yere zulme karışıyor Allah kimseyi kendi yolundan saptırmasın bu yalan dünya için
bak kansıza sen! bu millete cuntayı reva gör! kan akıtarak diktatör cuntanın alasını yaşat insanlara! gel böyle konuş! ya arkadaş abd ile bilmem kimle bir ol onların desteğiyle birde!! hadi kabadayılık yaparsın anlarım ama bu vatan hainliği için 6 yıl az ve gereksiz bir ceza! insanlarına baş kaldıranın başının yerinde olması köklü medeniyetlerin tümünde lükstür!
adam ya haklıysa ?
demokrasi ve türkiye kulağa komik geliyor.
vatan haini serefsiz yüzsüz bir de tehdit ediyor. mossad-cia-mı6 bütün Ortadoğu'da kurdukları fetö benzeri yapılanmalar vardır. istedikleri zaman istediklerini yapmak için. ve işte bilerek yada bilmeyerek bunlara köpek olanlar vardır. gerçeği görüp tövbe edenler umulur ki afolurlar. ama hala ona fetöye hizmet edenler kâfir ile işbirliği içinde oldukları için gidecekleri yer cehennemdir.
insallah bu surecte kurunun yaninda yaş da yanmiyordur.
Persilvanya’ya selam, ne istediler de vermedik diyen feto için Atatürksüz 1 lira bastıran kozmik odada ki bilgileri cia ya veren baş fetocular neden yargılanmıyor ADALAET nerede?...
Çok güzel söylemişsin helal olsun
üzülme kardeşim bir gün o özlenilen adalet elbetteki gelecek herkes biliyor sizin suçsuz olduğnuzu,,en azından başımızdaki namussuzlardan çok daha az suçlu olduğunuzu biliyor herkes...6 yıl yatıp çıkarsın ve hayatına kaldığın yerden devam edersin inşAllah ama bu adilerin mahşer günü 6 yılları olmayacak sınsuuza kadar Yüce Allah’ın gazabına maruz kalacaklar inşAllah...iyiler mıtlaka kazanır!!!
Fetocu olabilir belki dediği gibi kullanmamışda olabilir. Ama söylediğinde yanlış yok bence. Adalet yerini bulurda bu adam suçsuz çıkarsa ne olacak. Habercilik anlayışınıza edeyim sizin. Tehdit etmiş ha ha ha.
önce baştakiler hoca efendi diye naralar atanlar yargılanmadan bu millete yapılan erşeye ben zulüm derim. Önce bu kahpe düzeni getirip sonra bu vatanın başına bela edenler yargılansın.
polis.bi.arkadasim var adamin.fetoyla.hic.alakasi yok yillar.once arabasini satiyor satan kisi asya banktan akbanka eft yapiyor adami.aciga aliyorlar adam arastiyoriyor ne sucum var diye adamin sucu.asya banktan adamin hesabina sattigi.arabanin parasi geciyor.sonuc acikta.suan yuce allaha nasil.hesap vericeksiniz siz
yoksa o polis sen misin
Buraya sümüklü meczup fetö nün kripto hainleri pkk destekçileri sonradan olma chp li fetö tetikçileri dolmuş.
@s.hazir ulan terbiyesiz bir siz doğrusunuz...
@s.hazir Beğeni oylarından da durum anlaşılıyor gardaş.... Bunlar burada da örgüt kurmuşlar anında beğeni oylarına saldırıyorlar.. Güya buradan lehlerinde denge oluşturmaya çalışıyorlar.. Kendilerini böyle tatmin ediyorlar.. İşleri güçleri olmayan meczup takımı işte.. Aylak bakkal hesabı şeylerini tartıyorlar..
@s.hazir ---Hadi be cahil, sıkıştığınız da hep baş vurduğunuz yöntem, acizler.
Adaletinizi yiyim ben şurda bitini vursam 20 yıl yerim 200 kişiden fazla vatandaşımızı şehit eden şeref yoksunu bşr örgüt mensubu 6 yıl alıyor bide koskoca Türkiye Cumhuriyeti yargısını tehdit ediyor benim vergimle bana sıkan adama içerde iyi bakarsınız ama ben 1 kuruşumu bunlara helal etmiyorum
şimdi bu adamın suçu var Fetöye her istediğini verenin suçu yok öyle mi. SUÇLUYSA İKİSİDE SUÇLU
arkadaş herkes ceza alıyor ya rte o ne olacak işin başında o var bu kadar merkeze yerleşmelerine ve ne istedinde vermedik dedikten sonra direk işlem yapılması lazım
suratına tükürülecek adam çok türkiyede .
Dogru soyluyor. Adalet gerceklestiginde yuzune tukurulecek bir suru insan olacak onunda zamani gelecek insallah.
vay be arkadaş.adamdaki yiğitliğe bak ya.tehditler,yüze tükürmeler vs..buna karşılık cevaben mahkeme heyeti de tutanak tutmuş,pehh!
istediğinde ülkeyi karıştırıp istediği siyasiye suikast yaptırtan istediği siyaseti ayar eden BU MİLLETİN EVLADINI BU HALE GETİREN KANSIZLARI AYIKLAYIP GEBERTMEK LİNÇ ETMEK LAZIM.BU MİLLETİN ELİNE SİLAH ALMAMIŞ KARAKOL YOLU BİLMEYEN EVLATLARI TERÖRİST İLAN EDİLDİ BİRANDA NASIL YAPTINIZ NASIL BECERDİNİZ BUNCA HAYSİYETSİZLİĞİ.bu yapılanmayı kullanan BU İŞLERDEN NEMALANAN KÜRESEL SERMAYE İSTİHBARAT VE ABD ÜS BAĞLANTILARINI BULMAK LAZIM.BURDA BANKALAR BU İŞİN YÜZDE YÜZ İÇİNDE BU KESİN.MEDYA BU İŞİN İÇİNDE YÜZDE YÜZ KESİN.SİYASET İÇİNDE YÜZDE YÜZ KESİN.BU İŞ KOÇ DOĞAN SABANCI ya uzar gider
Türkiye’ye adalet getirmek isteyen nasibini alır hiç bir vakit adalet olmamıştır olamazda olması demek dünyanın sonu demek iyi hortumlamalar cemaat
Durakta otobüs bekliyorsun..belediye otobüsü olmasa da bir halk otobüsüne biniyorsun.. Akpilini de basıyorsun.. Yolculuk boyunca guzergahtaki duraklara uğrayan otobüs bir kazaya karışıyor.. Kaptan muavin derken sıra yolculara geliyor.. Yazıktır günahtır... Allah rızası için hiç vicdan yok mu sizden? Sağcılar muhafazakarlardan bir el uzatsınlar diye bekliyoruz ne acı ki solculardan başka haksızlığa ses çıkaran yok..
Dogrulari soylemis adamcagiz aynisini tekrar ederim. Tehditte etmemis demokrasi geldiginde herkes avrupa insan haklari mahkemesine kadar gidecek ve mu millet bu kisilere hakkini odeyecek
Çok beklersin
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