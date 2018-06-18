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FETÖ sanığı mühendise 15 yıl hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 15:13 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan elektrik elektronik mühendisi şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - İddianamede şüphelinin telefonunda tespit edilen, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini destekleyici mesajların içeriklerine yer verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan elektrik elektronik mühendisi şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Savcılığınca, örgütle bağlantısı bulunduğu iddia edilen şüpheli Hüsnü Ç. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının Hüsnü Ç. hakkında "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede şüpheli Hüsnü Ç'nin, haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapılan şüphelilerle HTS kaydının bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

''Şüphelinin cep telefonunda örgüt üyelerinin kendi aralarında iletişimi sağlamak amacıyla kullandığı Kakao Talk programı tespit edildi. Şüpheliden elde edilen cep telefonu incelemesinde 15 Temmuz gününe ait WhatsApp görüşmelerinin olduğu ve görüşme içeriklerinin genel olarak 'Tek kurtuluş darbe, yapacak başka bir şey yok', 'Allahınıza kurban askeriye', 'Allah sizi başımızdan eksik etmesin' şeklinde olduğu, şüphelinin örgüt elebaşının çağrısı sonrası örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da para hareketliliğinin bulunduğu, şüphelinin örgütle iltisakı olduğundan bahisle KHK ile kapatılan Çukurova Teknik Elemanlar Derneğinde üyelik kaydının bulunduğu tespit edildiğinden üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

İddianamede beyanlarına yer verilen sanık Hüsnü Ç. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Kakao Talk adlı programı deneme amaçlı indirdim. Bank Asya'ya talimat veya çağrı üzerine para yatırmadım." ifadesini kullandı.

Sanık Hüsnü Ç'nin ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

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Ağır Ceza Mahkemesi FETö şüphelisi iddianame savunma

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