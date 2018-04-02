FETÖ sanığı mühendise 9 yıl hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma çerçevesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski mühendise 9 yıl hapis cezası verildi.
İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emre Batur ile avukatı katıldı.
Mahkeme Başkanı, Batur hakkında ifade veren tanık A.Z'nin Batur ile aynı ByLock grubunda oldukları yönündeki ifadesini sordu.
Tanığın ifadesini kabul etmeyen Batur, örgütle yolu kesişmesinden dolayı üzgün ve pişman olduğunu ifade etti.
Batur, "19 aydır tutukluyum. Yoğurdu bile üfleyecek hale geldim. Devletim ve milletim için yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim. Ben mühendislik becerilerimi kullanmak için Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) tercih ettim. FETÖ/PDY iltisaklı derneğe spor imkanı sunduğu için üye oldum. 2014-2015'te mezun olma tezim Android programların işleyişi üzerineydi. Google Play'den çok program indirdim. Farkında olmadan ByLock indirmiş olabilirim. ByLock bölge talebe mesulu olduğumu kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Sanık avukatı Gökhan Yurtsev, müvekkilinin aktif bir ByLock kullanıcısı olmadığını, bunun yazışma içeriklerinden anlaşıldığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığın 9 yıl hapis cezası ile çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!
Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı
TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
Rusya'dan çok sert çıkış: Soğuk savaşta bile olmayan oldu
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!
Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Okuyucu Yorumları 0 yorum