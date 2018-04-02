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FETÖ sanığı mühendise 9 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski mühendis, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma çerçevesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski mühendise 9 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emre Batur ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, Batur hakkında ifade veren tanık A.Z'nin Batur ile aynı ByLock grubunda oldukları yönündeki ifadesini sordu.

Tanığın ifadesini kabul etmeyen Batur, örgütle yolu kesişmesinden dolayı üzgün ve pişman olduğunu ifade etti.

Batur, "19 aydır tutukluyum. Yoğurdu bile üfleyecek hale geldim. Devletim ve milletim için yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim. Ben mühendislik becerilerimi kullanmak için Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) tercih ettim. FETÖ/PDY iltisaklı derneğe spor imkanı sunduğu için üye oldum. 2014-2015'te mezun olma tezim Android programların işleyişi üzerineydi. Google Play'den çok program indirdim. Farkında olmadan ByLock indirmiş olabilirim. ByLock bölge talebe mesulu olduğumu kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı Gökhan Yurtsev, müvekkilinin aktif bir ByLock kullanıcısı olmadığını, bunun yazışma içeriklerinden anlaşıldığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın 9 yıl hapis cezası ile çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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FETÖ/PDY hapis cezası İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi

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