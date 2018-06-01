FETÖ sanığı öğretmene 15 yıl hapis istemi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Ekrem Sağlam hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Adana Cumhuriyet Savcılığınca örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen meslekten ihraç edilen öğretmen Ekrem Sağlam hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, tutuklu sanık Ekrem Sağlam hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen tanık A.A, "Adana'da örgüt içerisinde bulunduğum dönemde örgütte 'doktor' diye tabir edilen ve polis akademisi ile askeri okullara hazırlık yapan öğrencilerden sorumlu olan şahıs 'Enes' kod adlı Ekrem Sağlam'dı. Kendisine yapı içinde doktorluk görevi verilmeden önce öğrenci mesulü olarak görev yapıyordu." ifadelerini kullandı.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise "Ekrem Sağlam'ın ByLock kullanıcısı olduğu, şüphelinin Adana il yapılanması içerisinde Büyük Bölge Talebe Mesulluğü, (BBTM) mezuncu ve doktor olarak tabir edilen görevleri yerine getirdiği, şüphelinin FETÖ/PDY'ye ait gaybubet evinde kaldığı sırada yakalandığı, sanığın örgüt elebaşının çağrısı sonrası Bank Asyada hesap hareketliliğinin bulunduğu, şüphelinin FETÖ/PDY üyeleriyle aynı tarihte yurt dışına çıkış kayıtlarının bulunduğu tespit edildiğinden üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan üst hadden cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." iddialarına yer verildi.

