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FETÖ sanığı öğretmene 8 yıl 7 ay 15 gün hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 18:48 | Son Güncelleme

İzmir'de FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan sanık 8 yıl 7 ay 15 hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yargılanan dershane öğretmenine 8 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.G. ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, ByLock tespit tutanağını kabul etmeyen sanığın, hakkındaki ByLock iddiasına ilişkin araştırma yapılması talebini reddettiklerini bildirdi.

Sanık avukatı, müvekkilinin mezun olduktan sonra atanamadığını, iş bulamadığını bu nedenle dershanede çalıştığını belirterek, Bank Asya hesabına maaş ödemeleri yapıldığını söyledi.

Müvekkilinin çağrı üzerine Bank Asya'ya para yatırmadığını ifade eden avukat, "Müvekkilim öğrencilerine sürekli telefonunun internetini açıyordu. ByLock içerikleri müvekkile ait değildir. Müvekkil kendisini eğitime adamıştır. Kaçma girişiminde bulunmamıştır. Tahliyesini talep ediyoruz." dedi.

Sanık A.G. ise Bank Asya'da maaş hesabı olduğunu savunarak, "Bank Asya hesabıma ilişkin ayrıntılı beyanlarımı içeren dilekçemi hazırladım. Örgüte destek amaçlı hesap açmadım. Param TMSF el koyduktan sonra bile bankada kalmıştır. ByLock kullanmadım. 21 aydır tutukluyum. Ekonomik olarak zor durumdayım. Bir baba olarak maddi ve manevi olarak ailemin yanında olmak istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın eylemlerinin sabit görüldüğünü belirterek, 8 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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ByLock FETÖ sanığı hapis cezası öğretmen

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