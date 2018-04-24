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FETÖ sanığı öğretmene 9 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 13:54 | Son Güncelleme

İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Kürşat Çankaya ile avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin suç işleme kastı bulunmadığını ve lehine olan yasa hükümlerinin uygulanmasını isteyerek tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Çankaya, geçmişte KHK ile kapatılan Yamanlar Kolejinde çalıştığını, o dönemde yapıya mensup kişilerle tanıştığını ifade ederek örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.

Maaş hesabındaki parayı Bank Asya'ya yatırma imkanı varken bunu yapmadığını, örgütün talimatlarını yerine getirmediğini iddia eden Çankaya, telefonunda tespit edilen ByLock ve içeriğini kabul etmediğini beyan etti. Çankaya, "En ağır kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum. Yargıtay ve istinaf aşamaları dikkate alınarak salıverilmeyi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından sanığın 9 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini kararlaştırdı.

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FETÖ/PDY hapis cezası tutuklu sanık

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