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FETÖ sanığı önceki ifadelerini inkar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılanmasına devam edildi - Savunma yapan eski yüzbaşı Yavuz Keçeci, soruşturma aşamasında verdiği itiraf niteliğindeki ifadeleri inkar etti - Sanık Keçeci, önceki ifadelerinde, sanıklardan eski üsteğmen Erhan Mumcu'nun, "Jandarma Genel Komutanlığı imamı" olduğunu söylemiş ve darbe girişimi günü eski yarbay Bülent Ak'ın, "Sıkıyönetim ilan edildi, bundan sonra verilecek emirlere uymayanlar sıkıyönetim mahkemesinde yargılanacaklar" dediğini belirtmişti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, eski yüzbaşı Yavuz Keçeci'nin savunması alındı.

Olay günü, nöbetçi istihbarat değerlendirme subayı olduğu gerekçesiyle kışlada bulunduğunu anlatan sanık Keçeci, akşam saatlerinde yemek için bir ara dışarı çıktığını, kışlaya döndükten bir süre sonra askeri hareketliliğin başladığını beyan etti.

Sanık Keçeci, yaşananların darbe girişimi olduğunu daha önceden bilmediğini, olaylar esnasında, "Sıkıyönetim ilan edildi, Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu." şeklinde bir açıklama yapılmadığını iddia etti.

Olay günü kanunsuz bir işe karışmadığını, silah kullanmadığını savunan Keçeci, "FETÖ üyeliği" suçlamasını da kabul etmediğini söyledi.

İddianamede de yer alan soruşturma beyanlarının doğruyu yansıtmadığı iddiasında bulunan eski yüzbaşı Keçeci, ifadesinin baskı altında alındığı öne sürdü.

Keçeci, mahkeme heyeti ve müşteki avukatlarının, ilk ifadelerini neden değiştirdiği ve beyanlarını değiştirmesi konusunda baskı görüp görmediğine ilişkin ısrarlı sorularına ise baskı görmediği yanıtını verdi.

İddianamede yer alan beyanlarında Keçeci, 15 Temmuz akşamı kışlaya sanık eski yarbaylar Bülent Ak ve Yusuf Köz ile birlikte tanımadığı askeri personelin geldiğini ve eski yarbay Ak'ın, "Sıkıyönetim ilan edildi, bundan sonra verilecek emirlere uymayanlar sıkıyönetim mahkemesinde yargılanacaklar." dediğini belirtmişti.

Soruşturma aşamasında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ şüphelilerinin de adını veren Keçeci, sanıklardan eski üsteğmen Erhan Mumcu'nun, "Jandarma Genel Komutanlığı imamı olduğunu tahmin ediyorum." demişti.

Keçeci'nin FETÖ şüphelisi olarak adını verdiği isimler arasında eski tuğgeneraller Timurcan Ermiş, Hamza Celepoğlu, Faruk Bal ve Mustafa Doğru ile çok sayıda subay da bulunuyor.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ jandarma genel komutanlığı

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