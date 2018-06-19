FETÖ sanığı önceki ifadelerini inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, eski yüzbaşı Yavuz Keçeci'nin savunması alındı.
Olay günü, nöbetçi istihbarat değerlendirme subayı olduğu gerekçesiyle kışlada bulunduğunu anlatan sanık Keçeci, akşam saatlerinde yemek için bir ara dışarı çıktığını, kışlaya döndükten bir süre sonra askeri hareketliliğin başladığını beyan etti.
Sanık Keçeci, yaşananların darbe girişimi olduğunu daha önceden bilmediğini, olaylar esnasında, "Sıkıyönetim ilan edildi, Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu." şeklinde bir açıklama yapılmadığını iddia etti.
Olay günü kanunsuz bir işe karışmadığını, silah kullanmadığını savunan Keçeci, "FETÖ üyeliği" suçlamasını da kabul etmediğini söyledi.
İddianamede de yer alan soruşturma beyanlarının doğruyu yansıtmadığı iddiasında bulunan eski yüzbaşı Keçeci, ifadesinin baskı altında alındığı öne sürdü.
Keçeci, mahkeme heyeti ve müşteki avukatlarının, ilk ifadelerini neden değiştirdiği ve beyanlarını değiştirmesi konusunda baskı görüp görmediğine ilişkin ısrarlı sorularına ise baskı görmediği yanıtını verdi.
İddianamede yer alan beyanlarında Keçeci, 15 Temmuz akşamı kışlaya sanık eski yarbaylar Bülent Ak ve Yusuf Köz ile birlikte tanımadığı askeri personelin geldiğini ve eski yarbay Ak'ın, "Sıkıyönetim ilan edildi, bundan sonra verilecek emirlere uymayanlar sıkıyönetim mahkemesinde yargılanacaklar." dediğini belirtmişti.
Soruşturma aşamasında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ şüphelilerinin de adını veren Keçeci, sanıklardan eski üsteğmen Erhan Mumcu'nun, "Jandarma Genel Komutanlığı imamı olduğunu tahmin ediyorum." demişti.
Keçeci'nin FETÖ şüphelisi olarak adını verdiği isimler arasında eski tuğgeneraller Timurcan Ermiş, Hamza Celepoğlu, Faruk Bal ve Mustafa Doğru ile çok sayıda subay da bulunuyor.
Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinli’nin sağlık durumu belli oldu
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu
Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!
Fotoğraftaki tuhaflığı görebildiniz mi?
Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Öğrenciler eğlence sabahına böyle uyandı
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum