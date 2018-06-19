FETÖ sanığı önceki ifadelerini inkar etti

Olay günü kanunsuz bir işe karışmadığını, silah kullanmadığını savunan Keçeci, "FETÖ üyeliği" suçlamasını da kabul etmediğini söyledi.

Sanık Keçeci, yaşananların darbe girişimi olduğunu daha önceden bilmediğini, olaylar esnasında, "Sıkıyönetim ilan edildi, Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu." şeklinde bir açıklama yapılmadığını iddia etti.

Olay günü, nöbetçi istihbarat değerlendirme subayı olduğu gerekçesiyle kışlada bulunduğunu anlatan sanık Keçeci, akşam saatlerinde yemek için bir ara dışarı çıktığını, kışlaya döndükten bir süre sonra askeri hareketliliğin başladığını beyan etti.

Keçeci, mahkeme heyeti ve müşteki avukatlarının, ilk ifadelerini neden değiştirdiği ve beyanlarını değiştirmesi konusunda baskı görüp görmediğine ilişkin ısrarlı sorularına ise baskı görmediği yanıtını verdi.

İddianamede yer alan beyanlarında Keçeci, 15 Temmuz akşamı kışlaya sanık eski yarbaylar Bülent Ak ve Yusuf Köz ile birlikte tanımadığı askeri personelin geldiğini ve eski yarbay Ak'ın, "Sıkıyönetim ilan edildi, bundan sonra verilecek emirlere uymayanlar sıkıyönetim mahkemesinde yargılanacaklar." dediğini belirtmişti.

Soruşturma aşamasında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ şüphelilerinin de adını veren Keçeci, sanıklardan eski üsteğmen Erhan Mumcu'nun, "Jandarma Genel Komutanlığı imamı olduğunu tahmin ediyorum." demişti.

Keçeci'nin FETÖ şüphelisi olarak adını verdiği isimler arasında eski tuğgeneraller Timurcan Ermiş, Hamza Celepoğlu, Faruk Bal ve Mustafa Doğru ile çok sayıda subay da bulunuyor.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

