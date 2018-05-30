FETÖ'cü olmadığını, darbe girişiminde bulunmadığını iddia eden sanık Yıldırım, "Başta Pensilvanya'daki şarlatan olmak üzere ona beynini, ruhunu kiralayan, Türk milletinin parasıyla alınan tankı, uçağı, tüfeği millete doğrultan, darbe girişiminde bulunanlardan şikayetçiyim. 'Ben komutanım' diye geçinen, askerlerini kandıran ve huzurunuzda yalan söyleyen Muhsin Kutsi Barış'tan da şikayetçiyim." sözleriyle kendini savundu.

Terör saldırılarına müdahale için otobüslerle Oran'daki Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarına götürüldüklerini dile getiren Yıldırım, burada sanık eski binbaşı Osman Koltarla'nın, "Kanunsuz işler oluyor." diyerek askerlerin Muhafız Alayı'na dönmesini sağladığını anlattı.

Savunma yapan sanık eski uzman çavuş Serdar Yıldırım, olay günü tatbikat için alarm verildiğini, kışlaya gitmesinden sonra da terör saldırıları gerekçesiyle sıkıyönetim ilan edildiğinin söylendiğini ileri sürdü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

- "Sıkıyönetim ilan edildi"

Sanıklardan Orhan Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminden önce uzman çavuş rütbesinde Muhafız Alayında görev yaptığını ve suçsuz olduğunu ifade ederek savunmasına başladı.

Olay akşamı personelin alarm verilmesi durumunda ne kadar sürede hazır olabileceğinin ölçülmesi için alarm verildiğini, bunun üzerine alaya geldiğini belirten sanık Çelik, gelişinden sonra terör saldırısı olduğu gerekçesiyle cep telefonlarının toplandığını kaydetti.

Yapılan içtimada eski binbaşı Koltarla'nın, "Sıkıyönetim ilan edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu." açıklamasını yaptığını bildiren sanık Çelik, sıkıyönetim ilanının terör saldırıları nedeniyle yapıldığını düşündüğünü ileri sürdü.

Otobüsle kışla dışına çıkarıldıklarını, gittikleri Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarında yaşananların darbe girişimi olduğunu öğrendiğini ifade eden Çelik, kanunsuz bir işe karışmadığını savundu.

Sanık Çelik, darbe girişiminde bulunmadığını savunarak mahkemeden tahliyesini ve beraatini istedi.

Savunma yapan eski uzman çavuşlar Tuncer Dinçer, Haluk Karataş, Hasan Sezer ile tutuksuz yargılanan sanık sivil memurlar Baki B. ve Erkan T. de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

