KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık eski istihbarat polisi İbrahim Güneş, duruşmada, bütün bildiklerini anlatarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sağlamak istediğini belirtti.

Gerçek katillerin ortaya çıkarılarak gerekli cezaya çarptırılmaları adına mücadele edeceğini söyleyen Güneş, Meriç'in FETÖ terör örgütü mensuplarınca kaçırılarak bu yapının adamları tarafından infaz edildiğini duyduğunu ifade etti.

Bildiklerini anlatmak için Ankara'ya gittiği sırada istihbarattaki FETÖ'nün mensupları tarafından kaçırıldığını ve tehdit edildiğini savunan Güneş, ''Dönemin İstihbarat Daire Başkanı ile görüşmek için Ankara'ya gittim. Burada tanımadığım iki kişi tarafından kaçırıldım. Örgüt benim telefonlarımı bile takip etmiş. Ankara'ya Meriç ile ilgili bildiklerimi anlatmaya gittiğimi biliyorlarmış. Beni alıp ilk önce mezarlığa götürdüler. Burada silah zoruyla Meriç konusunda bilgi vermemem için beni tehdit ettiler.'' diye konuştu.

Sanık Güneş, kendisini kaçıran kişilerin bir evin odasına kilitleyip odanın önüne iki nöbetçi bıraktığını ifade ederek, kendisinin de korktuğu için kimseye bir şey anlatmadığını ileri sürdü.

Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı yarın erteledi.

(AA)