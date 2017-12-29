KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezinde yapılan duruşmada, tutuksuz sanıklardan H.Y, 2011'de görev yaptığı Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden, hedef bir kişiyi takip etmek amacıyla 3 personel ile Kırklareli'ne görevlendirildiklerini söyledi.

Kırklareli'ne geldiklerinde İstihbarat Şube'de toplantı yaptıklarını belirten H.Y. daha sonra adını sonradan öğrendiği gazeteci Haydar Meriç'i takip ettiklerini anlattı.

Takip esnasında şube müdürünün talimatları ile cep telefonlarını da dikkatleri dağılmaması açısından kapalı tuttuklarını aktaran H.Y, yasa dışı bir görevi yerine getirmediğini savundu.