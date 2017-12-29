KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezinde yapılan duruşmada, tutuksuz sanıklardan H.Y, 2011'de görev yaptığı Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden, hedef bir kişiyi takip etmek amacıyla 3 personel ile Kırklareli'ne görevlendirildiklerini söyledi.
Kırklareli'ne geldiklerinde İstihbarat Şube'de toplantı yaptıklarını belirten H.Y. daha sonra adını sonradan öğrendiği gazeteci Haydar Meriç'i takip ettiklerini anlattı.
Takip esnasında şube müdürünün talimatları ile cep telefonlarını da dikkatleri dağılmaması açısından kapalı tuttuklarını aktaran H.Y, yasa dışı bir görevi yerine getirmediğini savundu.
Meriç'in attığı her adımı yaya veya araçla takip ettikleri bilgisini veren H.Y, şunları anlattı:
"Biz öldürülen gazeteci Haydar Meriç'i fiziki takip amacıyla görevlendirildik. Hedef kişinin attığı her adımın izlenmesi istendi. Bir gün istihbarat polisleri Meriç ile tanışmak için evine kendilerini emlakçı olarak tanıtarak gitti. Bize de Meriç'in evinin çevresindeki esnafa ait güvenlik kameralarını etkisiz hale getirme talimatı verildi. Genç polislerden ikisi de güvenlik kameralarının kablolarını kesti."
Kameraların kablolarını kendisinin kesmediğini iddia eden H.Y, bildiklerini eksiksiz olarak anlattığını dile getirdi.
Duruşmaya bir süre ara verildi.
(AA)
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