KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında olduğu 12 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar katıldı.
Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Tutuksuz sanık İ.Ç. savunmasını yaptı. Tutuklu sanık İbrahim Şimşek, savunmasını tamamlayan İ.Ç'ye "Fetullah Gülen'e ait kitapları okudun mu ve evinde bulundurdun mu?" diye sordu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, iddianamede yer almayan konularla alakalı soru sorulamayacağı ikazında bulundu.
Bazı konularda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için sorular sorduğunu savunan Şimşek, "Benim soruma cevap versin Sayın Başkan. Ben Fetullah Gülen'e ait kitapları okumadım, evimde bulundurmadım da. Ben tutukluyum ve o tutuksuz. Sanık burada suçunu ikrar edebilir. İkrar ettiği konu da suç unsuru sayılabilir." diye konuştu.
Sanığın sorusuna tepki gösteren Yeltepe, "Sen hakim değilsin. İddianamede yer almayan konular hakkında sanıkları suçlayamazsın. İzin vermiyorum buna. Benimle polemiğe girme. Kendini hakim yerine koyma." dedi.
Dört sanığın savunmasının tamamlandığı duruşmaya yarın devam edilecek.
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