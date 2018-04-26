KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında olduğu 12 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar katıldı.
Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya'nın da mahkeme salonuna gelerek duruşmayı takip ettiği görüldü.
Tutuksuz sanık M.K, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Dinleme kararı alınan birçok raporu kendi inisiyatifiyle değil Şube Müdürü Şimşek'in baskısıyla düzenlediğini ileri süren M.K, bu raporların sorumluluğunun da şube müdürüne ait olduğunu belirtti.
Haydar Meriç'in fiziki takibine katılmadığını da iddia eden M.K, o dönemde normal şartlarda fiziki takip için il dışından ekip görevlendirilmediğini öne sürdü.
M.K'nın savunmasının ardından söz alan Şimşek, söz konusu şube personelinin birçok vatandaş tarafından tanındığını belirtti.
Tanınan personel ile fiziki takip yapmanın zor olduğunu belirten Şimşek, önemli konularda il dışından da ekip çağırdıklarını kaydetti.
Dışarıdan gelen şüphelileri kendi personellerinin takip ettiğini aktaran Şimşek, "Buradaki birçok personeli vatandaş tarafından tanılıyordu. O yüzden Haydar Meriç konusu önemli olduğu için dışarıdan ekip çağırdık, tanınmasınlar diye. Çünkü şahsın ofisine böcek konulacaktı. Bu da önemli bir çalışmaydı. İl dışından ekip bu yüzden geldi.'' dedi.
İki günde 8 sanığın savunmasının tamamlandığı duruşmaya yarın devam edilecek.
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