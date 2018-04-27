KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında yer aldığı 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında olduğu 12 tutuklu ile tutuksuz sanıklar katıldı.
Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Duruşmada, tutuklu sanıklardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevli eski komiser Emrah Uslu, savunma öncesinde davanın İstanbul'da görülmesi talebinde bulundu.
Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, olayın Kırklareli'nde gerçekleşmesinden dolayı talebin reddedildiğini söyledi.
Suçsuz olduğunu öne süren Uslu, arkadaşları ile salonda yan yana oturmaktan gurur duyduğunu belirtti. Uslu, fiziki bir takip sonucu yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunduğunu savundu.
Fiziki takibin Haydar Meriç cinayeti ile ilişkilendirilerek FETÖ/PYD ile bağ kurulmasına bir anlam veremediğini anlatan Uslu, "Celselerin neredeyse tümünde Haydar Meriç cinayeti konuşulmuştur. Bu da bizi mağdur etmekle birlikte Meriç'in ailesinin de acısını sürekli taze tutmaktadır." diye konuştu.
Uslu, gözaltına alınmalarının ardından basında çıkan haberler nedeniyle de herkesin kendisini "FETÖ'nün infaz timi" olarak bildiğini dile getirerek, bu durumun "isimlerini lekelediğini" söyledi.
Duruşmaya bir süre ara verildi.
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