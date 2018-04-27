KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında olduğu 12 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar katıldı.

Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Bir süre ara verilen duruşma, tutuklu sanıklardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevli eski komiser Emrah Uslu'nun savunmasıyla devam etti.

Hazırlanan iddianame ile FETÖ'nün infaz timi olarak yargılandıklarını belirten Uslu, iddianamede kendisi hakkında iddia edilen suçlamaların hiçbir delilinin bulunmadığını öne sürdü.