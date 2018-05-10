KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesine ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmada, eski Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanık ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu.
Bazı sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, esasa ilişkin mütalaa verdi.
Kaya, eski Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.
Başsavcı Kaya, mütalaasında, tutuklu sanıklardan İbrahim Şimşek'in "haberleşmenin gizliliğini ihlali (64 kez), konut dokunulmazlığının ihlali, haksız arama, terör örgütü yöneticiliği ve anayasayı ihlal" suçlarından, Abdül Köksal, Adem Akpınar, Emrah Uslu, Kahraman Küllücek, Mehmet Demirbilek ve Tolga Güzeltaş'ın "konut dokunulmazlığını ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, kişiler arasında konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması ile anayasayı ihlal" suçlarından, İbrahim Güneş ve İzzet Otyakmaz'ın "resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal, kişiler arasında konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, haberleşmenin gizliliğini ihlal ve anayasayı ihlal" suçlarından, Muhammed Karhan, Nurullah Altunsoy'un "resmi belgede sahtecilik, haberleşmenin gizliliğini ihlal ve anayasayı ihlal" suçlarından ve Emre Durak'ın da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Başka suçlardan tutuklu bulunan Faruk Aslan ve Hasan Karagöz'ün "resmi belgede sahtecilik ve haberleşmenin gizliliğini ihlal", Mehmet Serkan Kılıç ve Hasan Çobanoğlu'nun "konut dokunulmazlığını ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, kişiler arasında konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, ile anayasayı ihlal" suçlarından, Murat Akgün ile Nurullah Yücel'in "resmi belgede sahtecilik, haberleşmenin gizliliğini ihlal ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından cezalandırılması talebinde bulunan Kaya, Ö.B, T.Ç, M.K, R.R, M.K, İ.Ç, H.A.Ö, M.E. ve H.Y'ye "resmi belgede sahtecilik, haberleşmenin gizliliğini ihlal ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından ceza verilmesini talep etti.
Öte yandan, tutuksuz sanıklardan M.D, İ.Ç, H.Y, M.E, H.A.Ö ve tutuklu sanıklardan Yücel ile Karagöz'ün "anayasayı ihlal" suçundan beraatine karar verilmesini isteyen Kaya, başka suçlardan tutuklu bulunan 8 sanığın ise bu dosyadan da tutuklanması talebinde bulundu.
Duruşma, yarına ertelendi.
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