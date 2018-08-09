FETÖ sanığı polislerin yargılandığı dava

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan farklı rütbelere sahip eski emniyet mensubu biri tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık C.H. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık C.H, ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını ileri sürerek, "FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Bu örgütün sendika veya derneklerinde üyelik kaydım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum, 18 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum.'' dedi.

Söz hakkı verilen diğer sanıklar da üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddederek adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak sanık C.H’nin mevcut halinin devamına karar verilmesi ve esas hakkındaki mütalaa için dosyanın başsavcılık makamına tevdi edilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti sanık C.H’nin mevcut halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi.

