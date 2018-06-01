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FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 19:00 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı dava, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binada yapılan duruşmada, sanıklara talepleri için söz verildi.

Söz alan tutuklu sanıklar, tahliyelerini talep ederek, davayla ilgili tanıkların dinlenilmesini istedi. Sanıkların avukatları da müvekkillerinin cezaevinde kaldıkları süre göz önüne alınarak, tahliyelerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma, 6-10 Ağustos'ta Silivri'de görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
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