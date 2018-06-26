FETÖ sanığı tercümana 10 yıl hapis

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Kürecik NATO Erken Uyarı Sistemi Üs Bölgesi'nde tercüman olarak görev yaptığı sırada, Gürcistan'a geçmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı Tevfik Mutlu 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve Kürecik'te tercüman olarak görev yapan tutuklu sanık Tevfik Mutlu, Sincan 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı, savcıya görüşlerini sordu. Savcı, daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olması, Bank Asyadaki dikkat çekici finansal işlemleri, örgütteki pozisyonu, çalıştığı yerler ve konumu nedeniyle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Son sözü sorulan sanık Mutlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesi ve beraatini istedi.

Mahkeme başkanının "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak ister misin?" diye sorduğu Mutlu, "Herhangi bir suç işlemedim, terör örgütü üyesi değilim, kabul etmiyorum." dedi. Mahkeme heyeti, sanık Mutlu'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti. - Örgütün üst düzey yetkilileriyle görüşmüş Sanık Tevfik Mutlu'nun ByLock'a 7 bin 240 kez erişimde bulunduğu ve çağrı döneminde Bank Asyaya aralıklarla 150 bin lira yatırdığı tespit edilmişti. Mutlu'nun cep telefonu kayıtlarında 2011-2013 yıllarında FETÖ'nün firari üst düzey sorumlularıyla görüştüğü de belirlenmişti. Kayıtlarda sanığın FETÖ'nün "Alevilerden sorumlu imamı" Süleyman Uysal, "yargı imamlarından" Ahmet Can, "asker ve polis okulları sorumlusu" Sait Aksoy, Teksas'taki North American Üniversitesine rektör olarak atanan Şeref Ali Tekalan ve eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı firari Ali Çelik ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. Sanık Mutlu, cep telefon kayıtlarına ilişkin şöyle savunma yapmıştı: