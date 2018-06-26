HABER

FETÖ sanığı tercümana 10 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 13:37 | Son Güncelleme

Malatya'daki Kürecik NATO Erken Uyarı Sistemi Üs Bölgesi'nde tercüman olarak görev yapan ve Gürcistan'a giderken yakalanan FETÖ sanığına 10 yıl hapis cezası verildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Kürecik NATO Erken Uyarı Sistemi Üs Bölgesi'nde tercüman olarak görev yaptığı sırada, Gürcistan'a geçmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı Tevfik Mutlu 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve Kürecik'te tercüman olarak görev yapan tutuklu sanık Tevfik Mutlu, Sincan 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada mahkeme başkanı, savcıya görüşlerini sordu. Savcı, daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olması, Bank Asyadaki dikkat çekici finansal işlemleri, örgütteki pozisyonu, çalıştığı yerler ve konumu nedeniyle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Mutlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesi ve beraatini istedi.

Mahkeme başkanının "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak ister misin?" diye sorduğu Mutlu, "Herhangi bir suç işlemedim, terör örgütü üyesi değilim, kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mutlu'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- Örgütün üst düzey yetkilileriyle görüşmüş

Sanık Tevfik Mutlu'nun ByLock'a 7 bin 240 kez erişimde bulunduğu ve çağrı döneminde Bank Asyaya aralıklarla 150 bin lira yatırdığı tespit edilmişti.

Mutlu'nun cep telefonu kayıtlarında 2011-2013 yıllarında FETÖ'nün firari üst düzey sorumlularıyla görüştüğü de belirlenmişti.

Kayıtlarda sanığın FETÖ'nün "Alevilerden sorumlu imamı" Süleyman Uysal, "yargı imamlarından" Ahmet Can, "asker ve polis okulları sorumlusu" Sait Aksoy, Teksas'taki North American Üniversitesine rektör olarak atanan Şeref Ali Tekalan ve eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı firari Ali Çelik ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Sanık Mutlu, cep telefon kayıtlarına ilişkin şöyle savunma yapmıştı:

"Şahıslar FETÖ yapılanması içinde üst düzey olabilir ancak ben bu kişileri şahsi tanışıklığım olması nedeniyle görüşmedim. Burhan Gülen'den ABD'den cep telefonu, drone, oyun konsolu ve kıyafet ısmarlıyordum. Bu kişi de Amerika'dan dönen kişilerin telefonunu vererek temasa geçip İstanbul'dan almamı söylüyordu. Bu şahısların gönderdiği eşyaları alıyordum. Ayrıca Burhan Gülen Türkiye'ye gelince kendi hattı Amerika hattı olduğu için yanında bulunduğu şahısların cep telefonlarından da beni aramış olabilir."

PARTNERYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyorYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyor
CHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattıCHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı
Seçimin ilk turda bitmesi turizmciyi sevindirdiSeçimin ilk turda bitmesi turizmciyi sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceza FETÖ hapis Kürecik Kürecik NATO Erken Uyarı Sistemi Malatya Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi NATO Erken Uyarı Sistemi Üs Bölgesi Tevfik Mutlu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsmail Metin Paşa'nın köyünde '1 oy' muamması

İsmail Metin Paşa'nın köyünde '1 oy' muamması

Otobüs sapıkları böyle dövdüler!

Otobüs sapıkları böyle dövdüler!

CHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı

CHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı

Milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası hayatını kaybetti

Milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası hayatını kaybetti

Ankara'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül için valilikten açıklama

Ankara'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül için valilikten açıklama

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.