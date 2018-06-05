FETÖ sanığı tercümanın yargılandığı dava

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Kürecik NATO Erken Uyarı Sistemi Üs Bölgesi'nde tercüman olarak görev yaptığı sırada Gürcistan'a geçerken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığının yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve Kürecik'te tercüman olarak görev yapan tutuklu sanık Tevfik Mutlu, Sincan 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Duruşmada dinlenen tanık A.K, kentte kuyumculuk yaptığını ve sanığı uzun yıllardır ailesinden dolayı tanıdığını söyledi.
Mutlu'nun düğün altınlarını da kendisinden aldığını belirten A.K, sanığın yurt dışına çıkacağı zaman bazen altınlarını kendisine bıraktığını ifade etti.
Daha sonra duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcı olması, Bank Asyadaki dikkat çekici işlemleri, örgütteki pozisyonu, çalıştığı yerler ve konumu nedeniyle cezalandırılmasını talep etti.
Bunun üzerine söz alan sanık Mutlu, aleyhindeki raporlara itiraz etti. Mutlu, 7 bin 240 kez erişimde bulunduğu tespit edilen ByLock programını kullanmadığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için sanık ile avukatına verip, duruşmayı erteledi.
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