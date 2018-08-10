FETÖ sanığı yarbay telefonundan sıkıyönetim emirlerini göstermiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanıklı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Esasa ilişkin savunma yapan eski üsteğmen İrfan Kantarcı, olay tarihinde Malatya'da bulunan 2. Kara Havacılık Alayı'nda görev yaptığını, amirlerince Ankara'ya giderek helikopter değişimi yapması için emir verildiğini beyan etti.
Görevin kendisine verilmesi konusunda, "Başka kimse olmadığı için ben görevlendirildim." savunmasını yapan Kantarcı, darbe girişiminde bulunmak amacıyla Ankara'ya gelmediğini öne sürdü.
Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da, 3 helikopter ile Malatya'dan kalkış yaptıklarını, Kayseri'de yakıt ikmali için mola verdiklerini aktaran Kantarcı, bu esnada Güvercinlik'teki Kara Havacılık Komutanlığında uçuş faaliyeti olduğu için Temelli'ye iniş yapacaklarını öğrendiğini belirtti.
Olay akşamı verilen uçuş yasağından haberdar edilmediklerini, radarın yönlendirmesiyle Temelli'ye indiklerini anlatan Kantarcı, sanık eski yarbay Hakan Erol'un yaptığı telefon görüşmesinden sonra Akıncı Üssü'ne gideceklerini söylediğini, kendisi ve diğer helikopter pilotlarının buna itiraz ettiklerini dile getirdi.
Bundan bir süre sonra Kara Havacılık Komutanlığı'na gittiklerini aktaran Kantarcı, inişten sonra sanık eski yarbay Murat Bolat'a neler olduğunu sorduklarında "Sıkıyönetim ilan edildi, emirlere uygulamazsanız sonuçlarına katlanırsınız." karşılığını aldıklarını söyledi.
Kantarcı, sıkıyönetim emirlerini sordukları Bolat'ın, telefonundan sözde sıkıyönetim emirlerini kendilerine gösterdiğini ifade etti.
Darbe girişimini öğrendikten sonra emirlere uymadığını ve kışladan ayrıldığını savunan Kantarcı, darbe girişiminde bulunmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatini istedi.
- Bir sanığın beraati istendi
Sanık beyanlarının ardından iddia makamından görüşü soruldu.
Cumhuriyet savcısı, darbe girişiminden yaklaşık 2 yıl sonra hakkında dava açılan ve Kara Havacılık Komutanlığı darbe davası ile dosyasının birleştirilmesine karar verilen astsubay Levent Selamoğlu hakkında ek mütalaasını sundu.
İddia makamı, Selamoğlu hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kamu davası açıldığını, toplanan deliller kapsamında sanığın üzerine atılı suçları işlediğine ve diğer sanıkların eylemlerine iştirak ettiğine dair kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine ve tahliye edilmesine karar verilmesini istedi.
Mütalaanın ardından mahkeme heyeti, sanık Selamoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
Davanın görülmesine gelecek hafta devam edilecek.
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