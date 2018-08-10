FETÖ sanığı yarbay telefonundan sıkıyönetim emirlerini göstermiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanıklı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin savunma yapan eski üsteğmen İrfan Kantarcı, olay tarihinde Malatya'da bulunan 2. Kara Havacılık Alayı'nda görev yaptığını, amirlerince Ankara'ya giderek helikopter değişimi yapması için emir verildiğini beyan etti.

Görevin kendisine verilmesi konusunda, "Başka kimse olmadığı için ben görevlendirildim." savunmasını yapan Kantarcı, darbe girişiminde bulunmak amacıyla Ankara'ya gelmediğini öne sürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da, 3 helikopter ile Malatya'dan kalkış yaptıklarını, Kayseri'de yakıt ikmali için mola verdiklerini aktaran Kantarcı, bu esnada Güvercinlik'teki Kara Havacılık Komutanlığında uçuş faaliyeti olduğu için Temelli'ye iniş yapacaklarını öğrendiğini belirtti.