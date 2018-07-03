FETÖ sanığına 8 yıl hapis cezası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen sanığa 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hanife K. ve avukatı katıldı.

Sanık Hanife K. duruşmadaki savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Aleyhine gizli tanık beyanı olmadığını ve bu yüzden tahliye edilmesi gerektiğini ileri süren Hanife K, ByLock programını kullandığına dair delil olmadığını iddia etti.

Sanığın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın cezalandırılması için delillerin yeterli olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Hanife K'nın "suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 8 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

