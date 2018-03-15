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FETÖ sanığına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de hakkında açılan davada yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında açılan davada yargılanan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuksuz yargılanan eski AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Tülay İğde ile avukatı hazır bulundu.

Sanık İğde savunmasında, yıllardır birlikte siyaset yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesinin mümkün olmayacağını iddia etti.

FETÖ'nün içerisinde isminin geçmesinin kendisini çok üzdüğünü öne süren İğde, "Böyle bir yapının içerisinde olmam ve üye olmam mümkün değil. Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, her iki suçu birleştirip sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası vererek tutuklanmasına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kırıkkale

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