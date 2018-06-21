FETÖ sanığına hapis cezası

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına sanık Ahmet Semih Fındıklı ve avukatı katıldı.
Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Fındıklı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair dava dosyasındaki tespit ve yazışma içeriklerini kabul etmedi.
Söz konusu programı cezaevindeyken duyduğunu öne süren Fındıklı, yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak beraatini talep etti.
Mahkeme, sanık Fındıklı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Hükümle birlikte sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı.
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