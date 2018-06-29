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FETÖ sanığına ilk celsede ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 20:01 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında dava açılan eski komiser yardımcısı Ali K, ilk celsede 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla hakkında dava açılan eski komiser yardımcısı Ali K, ilk celsede 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali K. ve avukatı katıldı.

İddianame özetinin okunmasından sonra savunması alınan eski komiser yardımcısı Ali K, silahlı terör örgütüne üye olmadığını beyan ederek, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının da beyanını alan mahkeme, iddia makamının esas hakkındaki mütalaasını sordu.

Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu gereği sanık Ali K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Müzakerenin ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ali K'yi ilk celsede 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak Ali K'nin tahliyesini kararlaştırdı.

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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi dava FETÖ iddianame

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