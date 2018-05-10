Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.
Duruşmada tanık sıfatıyla A.K, sanık Harput'un İl Genel Meclisine müdahale ederek, FETÖ'nün kapatılan Orhangazi Üniversitesine ait arsanın tahsisi konusundaki kararı çıkardığını iddia etti.
Eski Bursa Valisi Harput ise iddiaları kabul etmedi.
Sanıkların gösterdiği tanık K.A. da bir dönem FETÖ'ye ait kapatılan Bahar Hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalıştığını belirterek, "O dönem Ö.K. (sanık) Bahar ve Ren Tıp hastanelerinin genel koordinatörüydü. Davut Baykan (sanık) ise Bahar Hastanesinin başhekimiydi. Davut Bey genelde cerrahi bölümünde bulunurdu, operasyonlar da yapardı. Hastanenin karar mercii genelde Ö.K. idi." diye konuştu.
- "Telefondan nasıl görecek ağladığını?"
Bir dönem BTSO'da yönetim kurulunda görev yapmış tanık İ.K. da sanıklardan E.A'nın 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'yle irtibatının olduğunu bilmediğini ifade etti.
Sanıklardan Ali Fuat Er ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 15 Temmuz darbe girişimini kınamak için yapacağı etkinliğe çağrıldığını belirtti.
Davetten yaklaşık yarım saat sonra aranıp emniyetten gelen bilgiler doğrultusunda katılmasının istenmediğinin söylendiğini anlatan Er, "Ben tanığı arayıp gözyaşlarıyla 'Toplantıya katılmamı engelleyenler bu vatanı benden daha mı çok seviyorlar?' diye sormuştum, hatırlıyor mu?" sorusuna, tanık İ.K, "Doğrudur böyle bir görüşme yaptık." diye cevap verdi.
Sanık Er, "Gözyaşlarıyla değil mi?" şeklinde sorusunu yineleyince mahkeme başkanı araya girerek, "Telefondan nasıl görecek ağladığını?" dedi.
Mahkeme başkanı ifadeleri zapta geçirirken, "Gözyaşlarıyla" kısmını yazdırmayınca sanık Er, "Efendim gözyaşlarıyla söylediklerimi de yazın." şeklinde ısrarda bulundu.
Mahkeme başkanı ise genel noktaları yazdırdığını vurgulayarak, talebi geri çevirdi.
Tanıkların dinlenmesinin ardından, mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.
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