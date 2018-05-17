HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FETÖ sanığının ofisinde 'NATO Gizli' ve 'Gizli' ibareli 41 belge bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 36 kişinin yargılandığı davanın tutuklu sanıklarından dönemin 2. Tank Tabur Komutanı yarbay Metin Gültekin'in ofisinde bulunan 41 belgenin, Genelkurmay Başkanlığına ait "gizli" evraklar olduğu ortaya çıktı.

FETÖ sanığının ofisinde 'NATO Gizli' ve 'Gizli' ibareli 41 belge bulundu!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, eski yarbay Metin Gültekin'in 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburundaki odasında yapılan aramada, üzerinde "NATO Gizli" ve "Gizli" ibaresi bulunan 41 belge ele geçirildi.

Gültekin'in, incelenmek üzere Genelkurmay Başkanlığına gönderilen belgeleri "bulundurma/atandığı birliğe götürme yetkisinin" olmadığının belirlenmesi üzerine, şüpheli hakkında adli işlem yapılması için suç duyurusunda bulunuldu.

Soruşturma sonucu Gültekin'in, "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçundan cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlandı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Metin Gültekin'in, "tutuklu olduğu için odasında yapılan aramaya iştirak edemediğini ve el konulan eşyaların kendisine ait olup olmadığını bilmediğini" öne sürerek yaptığı itirazın da mahkemece reddedildiği belirtildi.

Sanık Gültekin hakkında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin 36 sanığın yargılandığı Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

AA


PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneriSon dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri
Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nato gizli FETÖ Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adam yarbay. o belgeleri kendisi elde etti sanki. siz sunuyordunuz sonra sundugunuz belgeleri duzenli şekilde tuttuğu için adamı sucluyorsunuz. iş içinde iş var!!!
Diğer Haberler
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?

Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

Göz damlası ve burun damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler

Göz damlası ve burun damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler

Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.