HABER

FETÖ sanıkları "darbe" notlarını inkar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:34 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi - Darbe girişiminden sonra yapılan aramalarda sanıklar eski albay Ümit Bak, eski yarbay Mehmet Ali Çelik ve eski üsteğmen Sezgin Güney'den elde edilen ve darbeye hazırlık amaçlı hazırlandığı öne sürülen notlar okundu - Söz konusu notlara ilişkin savunmaları alınan sanıklar, notların kendilerine ait olmadığını savundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da arasında bulunduğu müşteki kurumların avukatları katıldı.

Duruşmada, başka illerde olmaları sebebiyle talimatla alınan tanıkların ifadeleri ile darbe girişiminden sonra yapılan aramalarda sanıklar eski albay Ümit Bak, eski yarbay Mehmet Ali Çelik ve eski üsteğmen Sezgin Güney'den elde edilen ve darbeye hazırlık amaçlı hazırlandığı öne sürülen notlar okundu.

Notlar üzerindeki ismi yazılı kişilerin çoğunun darbe sanığı olduğu belirtilen notlara ilişkin sanık Bak, yazının kendisine ait olmadığını savunarak, şunları söyledi:

"Benden ele geçirildiği iddia edilen notlar bana ait değildir. Söz konusu listenin yazılı olduğu ajanda sayfası benim odamda muhafaza ettiğim ve müsvedde olarak kullandığım eski ajanda sayfalarından birisidir. Yalnız bu sayfada gözüken ve iddianamede 'darbeye katılması planlananlar listesi' olarak geçen böyle bir listeyi kesinlikle hazırlamadım. Böyle bir listeyi oluşturmak için birilerini arayıp ismini yazmadım. Hiç kimse de beni arayarak listeye ismini yazmasını istemedi. İddia ediyorum ki benim herhangi bir telefon görüşmemde üzerinde kelime ve kelimeleri not ettiğim aynı zamanda da adres tarifi yaptığım bu kağıt kullanılarak aradaki boşluklara bir fişleme listesi oluşturulduğunu düşünüyorum. Burada isimleri yazılı personel muharip olmayan, yardımcı sınıf personelidir. Velev ki bir darbede bir planlama yapsaydım buraya savaşçı niteliği yüksek olan tim personelini yazardım."

Sanıklar Güney ve Çelik de notların kendilerine ait olmadığını iddia etti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

İzmir'de operasyon! 96 kişi için gözaltı kararıİzmir'de operasyon! 96 kişi için gözaltı kararı
Gülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafıGülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafı
Çok sayıda kişi gözaltında! Aralarında öyle bir isim var kiÇok sayıda kişi gözaltında! Aralarında öyle bir isim var ki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Özel Kuvvetler Komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...

Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı

Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı

Kapalı pazarın çatısı aktı, esnaf suyun altına girdi

Kapalı pazarın çatısı aktı, esnaf suyun altına girdi

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.